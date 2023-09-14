В Азербайджане за 8 мес. произведено более 1,9 тыс. легковых автомобилей, на складах остается 454 транспортных средства

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-августе 2023 году составило 1 942 ед., что на 39,8% больше показателя 8 месяцев 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В январе произведено 195 автомобилей, феврале – 261, марте – 469, апреле – 334, мае – 323, июне – 162, июле – 122, августе – 76 (самый низкий месячный показатель с начала 2023 года – ИФ).
На складах производителей на 1 сентября 2023 года имеется 454 ед. легковых автомобилей (на 1 января 2023г – 270 автомобилей).
По данным статистики, в январе-августе в стране произведено 499 тракторов (рост 23,5%). На складах на 1 сентября 2023 года имеется 12 тракторов.
Кроме того, в январе-августе произведено 271 ед. грузовых автомобилей (рост на 48,9%). На складах на 1 сентября 2023 года имеется 15 грузовиков.
В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству легковых автомобилей: в Нефтчале, Гаджикабуле и Нахчыване. Еще один завод - в Гяндже - занимается производством сельскохозяйственной техники и грузовых автомобилей. В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.
Как сообщалось ранее, производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2022 году составило 2 049 единиц, что на 1,4% меньше показателя 2021 года.
Р.Ахмедов
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