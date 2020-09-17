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Регион 17.09.2020 19:36

В МИД РФ обвинили Турцию в затягивании выполнения обязательств по Идлибу

Турция затягивает выполнение своих обязательств по меморандуму о нормализации ситуации в зоне деэскалации Идлиб на севере Турции, заявила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выполнение Анкарой своих обязательств по российско-турецкому меморандуму, который был подписан 5 марта текущего года, затягивается", - сказала Захарова.

"Продолжается ликвидация остатков игиловских (террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в РФ - ИФ) банд - они регулярно напоминают о себе на обоих берегах Евфрата. При этом террористы в полной мере используют наличие анклавов радиусом 55 км вокруг незаконной военной американской базы "Ат-Танфе", а также зоне так называемых нефтяных интересов Вашингтона на землях арабских племен в Заевфратье", - отметила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что "легитимные власти Сирии до сих пор лишены какого-либо доступа в эти районы страны и, соответственно, возможности навести там элементарный порядок".

"Поддерживаемая США самопровозглашенная администрация северо-востока Сирии, первую скрипку в которой играют местные курды, проявляет колебания, чреватые просто разрушительными последствиями для единства Сирии", - заявила Захарова.

"С одной стороны, ее руководство категорически отрицает обвинения в сепаратизме, а, с другой - заводит опасные игры с американцами, подписывает с ними незаконные контракты, потакая разграблению углеводородных богатство Заевфратья", - отметила представитель МИД РФ.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]az
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРЦИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]