В МИД РФ обвинили Турцию в затягивании выполнения обязательств по Идлибу

Турция затягивает выполнение своих обязательств по меморандуму о нормализации ситуации в зоне деэскалации Идлиб на севере Турции, заявила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Выполнение Анкарой своих обязательств по российско-турецкому меморандуму, который был подписан 5 марта текущего года, затягивается", - сказала Захарова.

"Продолжается ликвидация остатков игиловских (террористической группировки ИГИЛ, запрещенной в РФ - ИФ) банд - они регулярно напоминают о себе на обоих берегах Евфрата. При этом террористы в полной мере используют наличие анклавов радиусом 55 км вокруг незаконной военной американской базы "Ат-Танфе", а также зоне так называемых нефтяных интересов Вашингтона на землях арабских племен в Заевфратье", - отметила представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что "легитимные власти Сирии до сих пор лишены какого-либо доступа в эти районы страны и, соответственно, возможности навести там элементарный порядок".

"Поддерживаемая США самопровозглашенная администрация северо-востока Сирии, первую скрипку в которой играют местные курды, проявляет колебания, чреватые просто разрушительными последствиями для единства Сирии", - заявила Захарова.

"С одной стороны, ее руководство категорически отрицает обвинения в сепаратизме, а, с другой - заводит опасные игры с американцами, подписывает с ними незаконные контракты, потакая разграблению углеводородных богатство Заевфратья", - отметила представитель МИД РФ.