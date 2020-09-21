Указ Трампа о наказании за поставку оружия Ирану - прямой вызов ООН и не должен остаться без ответа - Слуцкий

Указ президента США Дональда Трампа о праве вводить санкции в отношении иностранных государств за поставку оружия Ирану является вызовом международному праву и ООН, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Это прямой вызов международному праву и Организации Объединенных Наций. И он не должен остаться без ответа", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник
Он считает, что "США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции".
Глава комитета отметил, что "Вашингтон потерпел полное фиаско в попытках протащить так называемый snapback (механизм возврата санкций - ИФ) через СБ ООН против Тегерана".
"Однако, теперь президент Трамп своим единоличным указом решил восстановить оружейное эмбарго. Получается, что ООН для США не указ?", - сказал Слуцкий.
По его словам, "Соединенные Штаты, таким образом, противопоставляют себя всему мировому сообществу и пытаются сделать так, чтобы все остальные страны плясали под их дудку".
Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что Трамп подписал в понедельник указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе, против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.
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