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21.09.2020 21:00

Указ Трампа о наказании за поставку оружия Ирану - прямой вызов ООН и не должен остаться без ответа - Слуцкий

Указ президента США Дональда Трампа о праве вводить санкции в отношении иностранных государств за поставку оружия Ирану является вызовом международному праву и ООН, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Это прямой вызов международному праву и Организации Объединенных Наций. И он не должен остаться без ответа", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник

Он считает, что "США абсолютно неправомочно пытаются взять на себя роль Совбеза ООН, вводя экстерриториальные антииранские санкции".

Глава комитета отметил, что "Вашингтон потерпел полное фиаско в попытках протащить так называемый snapback (механизм возврата санкций - ИФ) через СБ ООН против Тегерана".

"Однако, теперь президент Трамп своим единоличным указом решил восстановить оружейное эмбарго. Получается, что ООН для США не указ?", - сказал Слуцкий.

По его словам, "Соединенные Штаты, таким образом, противопоставляют себя всему мировому сообществу и пытаются сделать так, чтобы все остальные страны плясали под их дудку".

Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен заявил, что Трамп подписал в понедельник указ, дающий возможность вводить ограничительные меры, в том числе, против иностранных государств за поставку, продажу и транспортировку оружия Ирану.

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Тэги: РОССИЯ, ЕС, СЛУЦКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]