МИД РФ обвинил Германию в противодействии проводимой в РФ доследственной проверке по инциденту с Навальным

Департамент информации и печати МИД России в пятницу распространил комментарий "к разночтениям и нестыковкам" по ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального, в котором раскритиковал действия властей Германии и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Вопреки своим обязательствам по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1959 года и двум дополнительным протоколам к ней, правительство Германии активно противодействует проводимой в России доследственной проверке по данному инциденту с Навальным, препятствуя тем самым установлению истины в рамках российского законодательства", - подчеркивается в документе, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Как считают в МИД РФ, "весьма сомнительной в этой ситуации является роль Технического секретариата ОЗХО".

"Особое внимание обращает на себя то, что с момента получения Генеральным директором Ф.Ариасом 3 сентября информации германской стороны о предполагаемом "отравлении" Навального Техсекретариат принял некие "подготовительные меры" в ожидании запроса ФРГ и находился в постоянном контакте с Берлином. Данное обстоятельство открыто обличает предвзятость и ангажированность Техсекретариата, который скрывал в контактах с Постпредством России при ОЗХО сам факт своего активного взаимодействия с Берлином", - говорится в комментарии.

Как заявили в МИД РФ, "в Техсекретариате было хорошо известно, что ситуация с Навальным непосредственным образом затрагивает Россию, однако его руководство, давно погрязшее в политических интригах, предпочло в очередной раз проигнорировать свои обязательства и долго "ломало комедию", скрывая свою вовлеченность с подачи Берлина в историю с российским гражданином".

На Смоленской площади заявили, что Россия в ситуации вокруг Навального "изначально заняла максимально транспарентную позицию". "По просьбе родственников ему был оперативно согласован выезд на лечение в Германию, который беспрепятственно был осуществлен, как только врачам больницы Омска удалось стабилизировать его состояние. Более того, российские врачи передали немецким коллегам собранные ими данные о состоянии здоровья пациента и были готовы продолжить совместную работу в интересах его скорейшего выздоровления", - говорится в комментарии.

К сожалению, отметили в МИДе, "в ответ был получен категорический отказ правительства ФРГ от сотрудничества в установлении истины в отношении ситуации с Навальным". "Фактически с первого дня Берлин перешел к "мегафонной" дипломатии, развязав широкую кампанию по обвинению российских властей в якобы отравлении гражданина России. Активное участие в ней приняли евроатлантические союзники и штаб-квартиры НАТО и Евросоюза, требующие проведения некоего "независимого международного расследования" под эгидой Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - говорится в комментарии.

"Удивительным образом, в отличие от российских токсикологов, врачи клиники "Шаритэ" тут же обнаружили в анализах российского блогера присутствие ингибиторов холинэстеразы, заявив о его отравлении. После этого к ситуации были оперативно подключены немецкие военные химики из мюнхенского Института фармакологии и токсикологии Бундесвера, которые пришли к вполне предсказуемому на фоне непрекращающейся на Западе антироссийской истерии выводу о "поражении" А.Навального отравляющим веществом, относящимся к группе "Новичков", - отмечают в дипведомстве.

Как заявили в российском МИДе, "действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России". "На подобные мысли наводит целый ряд обстоятельств, а именно: оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент". Все эти организационные вопросы, как представляется, и были составляющими плана по политизации этого инцидента с понятной целью - обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)", - считают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как свидетельство того, что Германия противодействует проводимой в РФ доследственной проверке по инциденту с Навальным, в МИД РФ рассматривают "категорический отказ от взаимодействия с российской стороной по линии правоохранительных органов и медицинских учреждений, игнорирование правомерных запросов Генпрокуратуры РФ и апелляция к "экспертному" потенциалу Организации по запрещению химоружия (ОЗХО)". "Последнее тоже понятно, поскольку некогда вполне успешная и авторитетная специализированная международная структура, получившая за химдемилитаризацию Сирии Нобелевскую премию мира за 2013 год, по иронии судьбы сегодня фактически превращена усилиями евроатлантических союзников в инструмент реализации их геополитических замыслов на Ближнем Востоке и за его пределами", - говорится в комментарии.