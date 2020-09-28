В Кремле призывают Ереван и Баку воздержаться от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее обострение в Карабахе

В Кремле, комментируя заявления Еревана о возможном признании независимости Нагорного Карабаха, призвали все стороны воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшему обострению ситуации между Азербайджаном и Арменией.
"В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел, и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации и без того, по сути, находящейся на стадии военного столкновения", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.
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