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Карабахский конфликт 28.09.2020 14:21

В Кремле призывают Ереван и Баку воздержаться от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее обострение в Карабахе

В Кремле, комментируя заявления Еревана о возможном признании независимости Нагорного Карабаха, призвали все стороны воздержаться от шагов, способных привести к дальнейшему обострению ситуации между Азербайджаном и Арменией.

"В настоящий момент мы призываем все стороны, прежде всего стороны конфликта, к максимальной сдержанности, к отказу от военных методов ведения дел, и также к отказу от любых шагов, которые могут спровоцировать дальнейшее нежелательное обострение ситуации и без того, по сути, находящейся на стадии военного столкновения", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не исключает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]