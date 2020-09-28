Пакистан поддержал Азербайджан в конфликте за Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял новоназначенного посла Пакистана в Баку Билала Хайе, сообщает пресс-служба МИД.

Хайе вручил Байрамову копии верительных грамот.

"В ходе встречи стороны обсудили армянскую военную агрессию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. В этой связи Байрамов поблагодарил Пакистан за постоянную поддержку Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Дипломат в свою очередь подчеркнул, что Исламабад всегда был рядом с Баку "в его справедливой борьбе".



Н.Аббасова