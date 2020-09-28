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Внешняя политика 28.09.2020 21:02

Пакистан поддержал Азербайджан в конфликте за Карабах

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял новоназначенного посла Пакистана в Баку Билала Хайе, сообщает пресс-служба МИД.

Хайе вручил Байрамову копии верительных грамот.

"В ходе встречи стороны обсудили армянскую военную агрессию на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. В этой связи Байрамов поблагодарил Пакистан за постоянную поддержку Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Дипломат в свою очередь подчеркнул, что Исламабад всегда был рядом с Баку "в его справедливой борьбе".


Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПАКИСТАН, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]