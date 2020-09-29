Премьер Венгрии требует отставки заместителя председателя Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник заявил, что заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова должна быть уволена за ее высказывания, сообщают европейские СМИ.
"Высказывания заместителя председателя ЕК Веры Юровой несовместимы с занимаемой ею должностью, поэтому ее отставка совершенно необходима", - написал Орбан в письме, адресованном председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
Премьер Венгрии указал, что правительство Венгрии приостановило контакты с Юровой после ее "недавних оскорбительных публичных заявлений".
Ранее Юрова в интервью журналу "Шпигель" выразила обеспокоенность ситуацией со СМИ в Венгрии. По ее словам, в местных СМИ практически отсутствует критика в адрес правительства Венгрии, и из-за этого у жителей страны нет возможности свободно выражать свое мнение. Она отмечала, что Орбан "выстраивает больную демократию".
В ответ премьер Венгрии назвал эти комментарии "не только прямой политической атакой на демократически избранное правительство Венгрии", но и "унижением Венгрии и венгерского народа".
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