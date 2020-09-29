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Премьер Венгрии требует отставки заместителя председателя Еврокомиссии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник заявил, что заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Вера Юрова должна быть уволена за ее высказывания, сообщают европейские СМИ.

"Высказывания заместителя председателя ЕК Веры Юровой несовместимы с занимаемой ею должностью, поэтому ее отставка совершенно необходима", - написал Орбан в письме, адресованном председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.

Премьер Венгрии указал, что правительство Венгрии приостановило контакты с Юровой после ее "недавних оскорбительных публичных заявлений".

Ранее Юрова в интервью журналу "Шпигель" выразила обеспокоенность ситуацией со СМИ в Венгрии. По ее словам, в местных СМИ практически отсутствует критика в адрес правительства Венгрии, и из-за этого у жителей страны нет возможности свободно выражать свое мнение. Она отмечала, что Орбан "выстраивает больную демократию".

В ответ премьер Венгрии назвал эти комментарии "не только прямой политической атакой на демократически избранное правительство Венгрии", но и "унижением Венгрии и венгерского народа".

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕВРОКОМИССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]