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ТЭК 29.09.2020 17:20

Эскалация напряженности в Карабахе не создает рисков для будущих поставок азербайджанского газа в Европу - управляющий директор TAP

Эскалация напряженности на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта не отразится на планах по экспорту азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК), считает управляющий директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati).

"В соответствии с планами Транс-Адриатический газопровод (TAP) доставит первый азербайджанский газ в Италию до конца текущего года. Таким образом, мы наконец сможем открыть ЮГК", - сказал Шиппати на энергетической конференции в Италии. Его слова приводит агентство Reuters.

Управляющий директор заявил, что не видит непосредственных рисков для поставок азербайджанского газа из-за усиления геополитической напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

По данным консорциума TAP, до сих пор работы по проекту строительства Транс-Адриатического газопровода выполнены более чем на 98%.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год.

Н.Аббасова

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Тэги: ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]