Эскалация напряженности в Карабахе не создает рисков для будущих поставок азербайджанского газа в Европу - управляющий директор TAP

Эскалация напряженности на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта не отразится на планах по экспорту азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК), считает управляющий директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati).
"В соответствии с планами Транс-Адриатический газопровод (TAP) доставит первый азербайджанский газ в Италию до конца текущего года. Таким образом, мы наконец сможем открыть ЮГК", - сказал Шиппати на энергетической конференции в Италии. Его слова приводит агентство Reuters.
Управляющий директор заявил, что не видит непосредственных рисков для поставок азербайджанского газа из-за усиления геополитической напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.
По данным консорциума TAP, до сих пор работы по проекту строительства Транс-Адриатического газопровода выполнены более чем на 98%.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.
Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год.
Н.Аббасова
Минобороны Азербайджана опровергло информацию о сбитии армянского СУ-25 истребителем F-16
В МИД РФ идут встречи с участием послов Азербайджана и Армении
Свыше 100 этнических армян из Грузии под предлогом доставки гуманитарной помощи в Армению отправились в Карабах
Число жертв среди мирных граждан от армянских артобстрелов увеличилось до 12 – Генпрокуратура Азербайджана
В Азербайджане за сутки выявлено 58 новых случаев COVID-19
МЧС Азербайджана создало временные убежища для населения в прифронтовой зоне
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Помпео посетил базу НАТО на Крите и пообещал добиваться деэскалации в восточном Средиземноморье
Главы МИД Австралии, США, Индии и Японии обсудят на следующей неделе в Токио борьбу против COVID-19
Сепаратисты в Карабахе не имеют никакого права выдвигать какие-либо условия Азербайджану – карабахский активист
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
В Баку прошел вечер, посвящённый лезгинскому поэту Алибеку Фатахову
Учителя ставят высший бал AccessBank!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори