Эскалация напряженности в Карабахе не создает рисков для будущих поставок азербайджанского газа в Европу - управляющий директор TAP

Эскалация напряженности на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта не отразится на планах по экспорту азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору (ЮГК), считает управляющий директор TAP Лука Шиппати (Luca Schieppati).

"В соответствии с планами Транс-Адриатический газопровод (TAP) доставит первый азербайджанский газ в Италию до конца текущего года. Таким образом, мы наконец сможем открыть ЮГК", - сказал Шиппати на энергетической конференции в Италии. Его слова приводит агентство Reuters.

Управляющий директор заявил, что не видит непосредственных рисков для поставок азербайджанского газа из-за усиления геополитической напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта.

По данным консорциума TAP, до сих пор работы по проекту строительства Транс-Адриатического газопровода выполнены более чем на 98%.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Акционерами проекта TAP являются: BP (20%), SOCAR (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).

Проект предназначен для транспортировки природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Поставки составят 10 млрд кубометров в год.

Н.Аббасова