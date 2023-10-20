Спрос на азербайджанский газ в Европе превышает 30 млрд куб. м. в год – глава Минэнерго

Совокупный спрос более 10 стран Европы в азербайджанском газе превышает 30 млрд кубометров в год, отмечает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«Общий спрос более 10 стран Европы в азербайджанском газе составляет 30 млрд кубометров в год и в этой связи важным источником поставок дополнительных объемов являются газовые проекты, реализуемые Азербайджаном», - отметил Шахбазов в своей статье, опубликованной в пятницу в официальной печати.
По его словам, как отмечает «Интерфакс-Азербайджан", речь идет о месторождении Абшерон, введенное в эксплуатацию в июле текущего года, с которого уже добыто 453 млн кубометров газа и 171 тыс. тонн конденсата, а также о готовящихся к реализации проектах «Карабах», «Умид» (Стадия II), «Бабек» и «глубокозалегающем газе» с блока Азери-Чираг-Гюнешли.
Министр подчеркнул, что Азербайджан стал «надежным стратегическим партнером Европы в обеспечении энергобезопасности и в диверсификации ее энергоснабжения» в период энергокризиса.
«В 2022 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличился на 40% - до 11,4 млрд кубометров. В целом, по газопроводу TANAP с момента ввода в эксплуатацию до сих пор экспортировано в Турцию 24,3 млрд кубометров, посредством TANAP и TAP в Европу – 28,7 млрд кубометров газа», - отметил Шахбазов.
Как сообщалось, поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию. До конца 2023 года поставки начнутся в Венгрию, в 2024 году – в Сербию.
Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.
Н.Аббасова
Франция злоупотребляет своим статусом постоянного члена СБ ООН, занимается геополитическими интригами в различных регионах мира – президент Азербайджана
Францию и Армению тесно связывает опыт занятия минным террором – Алиев
В Азербайджане 8-12 ноября будут нерабочими
АИКГФ предлагает гражданам Азербайджана в аренду еще 171 квартиру с правом выкупа
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в рамках 4 программ превысили 100 млрд манатов
Власти Азербайджана в 2024г направят около 250 млн манатов на развитие Нахчывана
ГААД получит около 9 млн манатов на строительство дороги в Сиязанском районе
КПП Рафах между Египтом и сектором Газа, вероятнее всего, не откроется в пятницу
Премьер Британии и кронпринц Саудовской Аравии обсудили меры по деэскалации ситуации на Ближнем Востоке
Временный спикер палаты представителей США угрожает покинуть пост
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Депозитные ячейки от Yelo Bank для сохранности ваших ценностей
Компания Azerconnect удостоена престижной награды Stevie®Awards
Бакинская высшая школа нефти стала первой в стране по количеству Президентских стипендиатов
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
II градостроительный форум пройдет в Зангилане и Баку
Министры сельского хозяйства стран ОТГ 26 сентября проведут в Баку второе заседание
Нефтегазовые ресурсы Азербайджана – одни из самых экологичных и дешевых в мире