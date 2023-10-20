Спрос на азербайджанский газ в Европе превышает 30 млрд куб. м. в год – глава Минэнерго

Совокупный спрос более 10 стран Европы в азербайджанском газе превышает 30 млрд кубометров в год, отмечает министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Общий спрос более 10 стран Европы в азербайджанском газе составляет 30 млрд кубометров в год и в этой связи важным источником поставок дополнительных объемов являются газовые проекты, реализуемые Азербайджаном», - отметил Шахбазов в своей статье, опубликованной в пятницу в официальной печати.

По его словам, как отмечает «Интерфакс-Азербайджан", речь идет о месторождении Абшерон, введенное в эксплуатацию в июле текущего года, с которого уже добыто 453 млн кубометров газа и 171 тыс. тонн конденсата, а также о готовящихся к реализации проектах «Карабах», «Умид» (Стадия II), «Бабек» и «глубокозалегающем газе» с блока Азери-Чираг-Гюнешли.

Министр подчеркнул, что Азербайджан стал «надежным стратегическим партнером Европы в обеспечении энергобезопасности и в диверсификации ее энергоснабжения» в период энергокризиса.

«В 2022 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличился на 40% - до 11,4 млрд кубометров. В целом, по газопроводу TANAP с момента ввода в эксплуатацию до сих пор экспортировано в Турцию 24,3 млрд кубометров, посредством TANAP и TAP в Европу – 28,7 млрд кубометров газа», - отметил Шахбазов.

Как сообщалось, поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. С 1 января 2023 года начались поставки газа в Румынию. До конца 2023 года поставки начнутся в Венгрию, в 2024 году – в Сербию.

Кроме того, азербайджанский газ также экспортируется в Турцию (по газопроводам TANAP и Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, ЮКТМ) и Грузию (по ЮКТМ и по газопроводу Газимагомед-Газах).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24 млрд кубометров, из которых порядка 12-12,5 млрд кубометров - в Европу.

Н.Аббасова