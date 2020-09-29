Пашинян решил не посылать делегацию для участия в заседании армяно-российской межправкомиссии по ВТС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отменил принятое в августе решение об отправке армянской делегации в Россию для участия в 15-ом заседании армяно-российской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства Армении.

Заседание должно было пройти 14-18 сентября в Иркутске.