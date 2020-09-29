МИД РФ: надеемся, что до войны дело в Карабахе не дойдет

В Москве считают, что в Нагорном Карабахе произошла эскалация кризиса, и рассчитывают, что до войны дело не дойдет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Война, может быть, еще не начиналась, мы говорим об эскалации кризиса или о горячей фазе. Но все-таки давайте надеяться, что то, о чем вы сказали, этого не случится", - сказала Захарова в эфире радио "Комсомольская правда".

Она отметила, что в Москве "слышат агрессивную риторику, которая нацелена на разжигание конфликта".

"Наша страна, российское руководство занимается попытками возвращения этой ситуации в русло нормализации, успокоения ситуации", - заявила Захарова.