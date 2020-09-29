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Карабахский конфликт 29.09.2020 23:18

Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении 2 батальонов ВС Армении в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении артиллерийскими ударами 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении.

«Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых», - говорится в сообщении Минобороны.

Р.Ахмедов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, УДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]