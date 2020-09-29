Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении 2 батальонов ВС Армении в Карабахе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об уничтожении артиллерийскими ударами 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении, дислоцированного в Талышском направлении.

«Противник, понесший большие потери, испытывает трудности с поиском техники для организации эвакуации погибших и раненых», - говорится в сообщении Минобороны.

Р.Ахмедов