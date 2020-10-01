Без полного урегулирования конфликта в Карабахе перемирие носит хрупкий характер – глава МИД Азербайджана

Без окончательного разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта любое перемирие носит хрупкий характер, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
«Азербайджан хочет установить долгосрочный мир во всем регионе. Это однозначно в интересах всех стран в регионе. Без полного урегулирования этого вопроса любое перемирие носит очень хрупкий характер, и нет никаких гарантий, что на каком-то этапе это все не возобновится», - сказал Байрамов в интервью российскому сайту News.ru.
По словам министра, Азербайджан нацелен на урегулирование конфликта и возвращение оккупированных территорий, но нынешнее военно-политическое руководство Армении на протяжении последних двух лет делает беспрецедентные заявления, которые наносят непоправимый урон мирному переговорному процессу.
«При этом Армения своими абсурдными заявлениями пытается вовлечь в конфликт третьи стороны», - отметил он.
Министр подчеркнул, что Армения должна прекратить провокации. «В тоже время Азербайджан должен получить гарантии, что в последующем не будут осуществляться провокации. Это могло бы стать началом субстантивных переговоров. Мы считаем, что нормы и принципы международного права должны выполняться и стороны должны начать обсуждать график вывода вооруженных формирований с территории Азербайджана, естественно с целым комплексом мер, дополнительной безопасности, регионального развития и т.д.», - подчеркнул Байрамов.
Х.Насирзаде
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