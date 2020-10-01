Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9775 RUR   0.0217 GBR   2.1708 TRY   0.2217

Цена на нефть

$/bbl   29.09 WTI 39.29 -1.31 Brent 41.03 -1.40

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 01.10.2020 12:15

Без полного урегулирования конфликта в Карабахе перемирие носит хрупкий характер – глава МИД Азербайджана

Без окончательного разрешения армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта любое перемирие носит хрупкий характер, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«Азербайджан хочет установить долгосрочный мир во всем регионе. Это однозначно в интересах всех стран в регионе. Без полного урегулирования этого вопроса любое перемирие носит очень хрупкий характер, и нет никаких гарантий, что на каком-то этапе это все не возобновится», - сказал Байрамов в интервью российскому сайту News.ru.

По словам министра, Азербайджан нацелен на урегулирование конфликта и возвращение оккупированных территорий, но нынешнее военно-политическое руководство Армении на протяжении последних двух лет делает беспрецедентные заявления, которые наносят непоправимый урон мирному переговорному процессу.

«При этом Армения своими абсурдными заявлениями пытается вовлечь в конфликт третьи стороны», - отметил он.

Министр подчеркнул, что Армения должна прекратить провокации. «В тоже время Азербайджан должен получить гарантии, что в последующем не будут осуществляться провокации. Это могло бы стать началом субстантивных переговоров. Мы считаем, что нормы и принципы международного права должны выполняться и стороны должны начать обсуждать график вывода вооруженных формирований с территории Азербайджана, естественно с целым комплексом мер, дополнительной безопасности, регионального развития и т.д.», - подчеркнул Байрамов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАЙРАМОВ, КАРАБАХ, МНЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]