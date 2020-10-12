Лавров заявил о несоблюдении договоренностей относительно прекращения огня в Карабахе

Договорённость о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере, продолжаются боевые действия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы видим, что пока эта договорённость соблюдается не в полной мере, и боевые действия продолжаются. Мы рассчитываем, что в контактах, в которых мы находимся и с вами, и с нашими азербайджанскими коллегами, в том числе, по линии министерств обороны, позволят обеспечить полное выполнение договорённостей, которые были согласованы в трехстороннем формате", - сказал Лавров в понедельник в начале встречи с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном.