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Карабахский конфликт 14.10.2020 10:42

Шойгу призвал министров обороны Азербайджана и Армении к полному соблюдению перемирия в Карабахе

Азербайджан и Армения должны в полном объеме соблюдать договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров по телефону с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, сообщило в среду Минобороны РФ.

"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]