Шойгу призвал министров обороны Азербайджана и Армении к полному соблюдению перемирия в Карабахе

Азербайджан и Армения должны в полном объеме соблюдать договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров по телефону с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, сообщило в среду Минобороны РФ.

"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе.