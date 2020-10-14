Шойгу призвал министров обороны Азербайджана и Армении к полному соблюдению перемирия в Карабахе

Азербайджан и Армения должны в полном объеме соблюдать договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров по телефону с главами военных ведомств Армении и Азербайджана Давидом Тонояном и Закиром Гасановым, сообщило в среду Минобороны РФ.
"В ходе переговоров министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу призвал своих коллег к выполнению в полном объеме азербайджанской и армянской сторонами обязательств в соответствии с соглашениями, достигнутыми в Москве 10 октября", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В ночь на 10 октября по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана достигнута договоренность о прекращении огня в Нагорном Карабахе.
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