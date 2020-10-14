Пентагон проведет в 2021 году два новых испытания гиперзвукового оружия

Вооруженные силы США в следующем году проведут очередные испытания планирующего гиперзвукового блока, сообщило издание Defense News, ссылаясь на директора управления Армии США по гиперзвуковому оружию генерал-лейтенанта Нила Тергуда.
"Армия готовится провести еще одно летное испытание в третьем квартале 2021-го финансового года (в апреле-июне), за котором последует второе - в первом квартале 2022-го финансового года (в октябре-декабре 2021 года)", - сказал генерал.
По его словам, еще два испытания планируется провести в апреле-июне 2022 года.
"Мы ускоряем наши летные испытания", - отметил Тергуд. Уже к осени следующего года Армия США должна получить гиперзвуковой блок со штатным носителем и пусковой установкой.
Министр Армии США Райан Маккарти, выступая в среду на заседании Ассоциации Армии США, сообщил, что в ходе испытания проведенного 19 марта текущего года американская гиперзвуковая ракета поразила цель с отклонением от не всего на шесть дюймов (15 см).
Летное испытание было проведено на гавайском острове Кауаи. Планирующий блок пролетел на гиперзвуковой скорости до цели. Самое первое успешное летное испытание было проведено в октябре 2017 года.
Испытываемый гиперзвуковой блок (The Common-Hypersonic Glide Body или C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он способен развивать скорость в пять раз превышающую скорость звука, может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.
В настоящее время Армия и ВМС США разрабатывают свои носители для универсального гиперзвукового блока. В частности, Армия, разрабатывает наземную систему запуска и планирует к 2023 году развернуть первую батарею гиперзвукового оружия.
Корпорация Lockheed Martin работает над созданием мобильной пусковой установки, а компания Dynetics Technical Solutions занимается производством гиперзвуковых блоков.
Ранее представители Пентагона неоднократно подчеркивали, что США сильно отстают от России и Китая в развитии технологий создания гиперзвукового оружия.
Как сообщал "Интерфакс", 6 октября Россия провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в рамках лётных испытаний впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по морской цели, которая располагалась в Баренцевом море. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель. При этом была достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Маха (в восемь раз превышающая скорость звука).
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