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Карабахский конфликт 15.10.2020 21:00

Иран заинтересован в мире и стабильности в регионе – Зариф

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Мухаммедом Джавадом Зарифом, сообщает МИД Азербайджана.

«Байрамов проинформировал своего иранского коллегу о последней ситуации в регионе. Он отметил, что, несмотря на соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое на встрече в Москве, ВС Армении продолжают наносить удары по азербайджанским городам, гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры вдали от зоны конфликта. Министр подчеркнул, что целенаправленные атаки, осуществленные Арменией, в том числе ракетные обстрелы Гянджи, привели к серьезным потерям среди мирного населения», - говорится в сообщении.

Байрамов подчеркнул, что политическое и военное руководство Армении несет полную ответственность за эти военные преступления.

В свою очередь, Зариф выразил серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и гибелью гражданского населения.

«Он подчеркнул, что Иран заинтересован в обеспечении мира и стабильности в регионе и отметил важность мирного решения конфликта», - отмечает Зариф.

А. Мамедов

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Тэги: МИД, ИРАН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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