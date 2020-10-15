Иран заинтересован в мире и стабильности в регионе – Зариф

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Мухаммедом Джавадом Зарифом, сообщает МИД Азербайджана.

«Байрамов проинформировал своего иранского коллегу о последней ситуации в регионе. Он отметил, что, несмотря на соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое на встрече в Москве, ВС Армении продолжают наносить удары по азербайджанским городам, гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры вдали от зоны конфликта. Министр подчеркнул, что целенаправленные атаки, осуществленные Арменией, в том числе ракетные обстрелы Гянджи, привели к серьезным потерям среди мирного населения», - говорится в сообщении.

Байрамов подчеркнул, что политическое и военное руководство Армении несет полную ответственность за эти военные преступления.

В свою очередь, Зариф выразил серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и гибелью гражданского населения.

«Он подчеркнул, что Иран заинтересован в обеспечении мира и стабильности в регионе и отметил важность мирного решения конфликта», - отмечает Зариф.

А. Мамедов