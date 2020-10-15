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Карабахский конфликт 15.10.2020 23:18

Вмешательство Турции в конфликт в Карабахе только «подливает масло в огонь» – Помпео

В Вашингтоне надеются, что урегулирование конфликта в Карабахе будет проходить путем переговоров без участия третьих стран, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы, и что все они (...) добьются прекращения огня, а затем сядут за стол переговоров и попытаются разобраться в этой исторической и действительно сложной проблеме", - заявил Помпео в интервью американской радиостанции WSB.

Он подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен "путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем вооруженного конфликта и, конечно же, без участия третьих стран".

"Теперь вмешались турки и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая тем самым риск, подливая масло в огонь того, что происходит в исторической битве в месте под названием Нагорный Карабах - небольшой территории, население которого составляет около 150 тыс. человек", - сказал госсекретарь.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]