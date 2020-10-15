Вмешательство Турции в конфликт в Карабахе только «подливает масло в огонь» – Помпео

В Вашингтоне надеются, что урегулирование конфликта в Карабахе будет проходить путем переговоров без участия третьих стран, заявил в четверг госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы надеемся, что армяне смогут защититься от того, что делают азербайджанцы, и что все они (...) добьются прекращения огня, а затем сядут за стол переговоров и попытаются разобраться в этой исторической и действительно сложной проблеме", - заявил Помпео в интервью американской радиостанции WSB.

Он подчеркнул, что конфликт в Нагорном Карабахе должен быть решен "путем переговоров и мирных обсуждений, а не путем вооруженного конфликта и, конечно же, без участия третьих стран".

"Теперь вмешались турки и предоставили ресурсы Азербайджану, увеличивая тем самым риск, подливая масло в огонь того, что происходит в исторической битве в месте под названием Нагорный Карабах - небольшой территории, население которого составляет около 150 тыс. человек", - сказал госсекретарь.