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Карабахский конфликт 17.10.2020 19:49

ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

Европейский союз выражает сожаление по поводу ударов по азербайджанскому городу Гянджа в ночь на субботу, в результате которых погибли и получили серьезные ранения мирные жители.

"Все атаки против гражданских лиц и гражданских объектов любой из сторон должны быть прекращены", - заявил в субботу представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕСВ).

Он призвал стороны без промедления обеспечить полное соблюдение прекращения огня от 10 октября.

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Тэги: ЕС, АЗЕРБАЙДЖАН, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]