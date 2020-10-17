ЕС призывает стороны карабахского конфликта соблюдать режим прекращения огня и прекратить атаки на гражданские объекты

Европейский союз выражает сожаление по поводу ударов по азербайджанскому городу Гянджа в ночь на субботу, в результате которых погибли и получили серьезные ранения мирные жители.

"Все атаки против гражданских лиц и гражданских объектов любой из сторон должны быть прекращены", - заявил в субботу представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕСВ).

Он призвал стороны без промедления обеспечить полное соблюдение прекращения огня от 10 октября.