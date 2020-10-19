Лавров о ситуации в Карабахе: необходимо немедленно прекратить огонь по гражданским объектам и прекратить нагнетать конфронтационную риторику

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости недопущения конфронтационной риторики, прекращения огня, в том числе ударов по гражданским объектам в Нагорном Карабахе.

"Убеждены, что сейчас самое главное - и, наверное, это не требует больших усилий - немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику, как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Это не требует каких-то больших усилий", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Следующий необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики, это остановление боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам", - добавил он.

Министр отметил, что это требование содержалось в заявлении глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также Московском заявлении глав МИД Армении и Азербайджана от 10 октября.

"Вы правы, после встречи в Москве наши надежды не оправдались, боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам. Это неприемлемо", - сказал Лавров.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии".