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Карабахский конфликт 19.10.2020 15:38

Лавров о ситуации в Карабахе: необходимо немедленно прекратить огонь по гражданским объектам и прекратить нагнетать конфронтационную риторику

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости недопущения конфронтационной риторики, прекращения огня, в том числе ударов по гражданским объектам в Нагорном Карабахе.

"Убеждены, что сейчас самое главное - и, наверное, это не требует больших усилий - немедленно прекратить нагнетать конфронтационную риторику, как между сторонами, так и по линии ответственных международных игроков. Это не требует каких-то больших усилий", - сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

"Следующий необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики, это остановление боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам", - добавил он.

Министр отметил, что это требование содержалось в заявлении глав государств-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также Московском заявлении глав МИД Армении и Азербайджана от 10 октября.

"Вы правы, после встречи в Москве наши надежды не оправдались, боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам. Это неприемлемо", - сказал Лавров.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября, несмотря на две попытки договориться о "гуманитарном перемирии".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]