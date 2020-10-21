Лавров провел в Москве отдельные встречи с коллегами из Армении и Азербайджана по вопросу прекращения огня в Карабахе - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник и в среду провел отдельные консультации с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении, обсудил вопросы, связанные с прекращением огня в Нагорном Карабахе, сообщили в МИД России.

"В ходе переговоров обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования", - говорится в сообщении на сайте российского ведомства.