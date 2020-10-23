Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Госсекретарь США Майк Помпео отдельно встретится в пятницу с главами МИД Азербайджана и Армении, следует из опубликованного в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства США расписания встреч.
23 октября в 9:30 по местному времени (17:30) Помпео проведет переговоры в Госдепартаменте с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Встреча с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном состоится в тот же день в 10:30 (18:30).
Ранее сообщалось, что на этих встречах будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе.
Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября.
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