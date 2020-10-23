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Карабахский конфликт 23.10.2020 10:28

Помпео проведет в один день отдельные встречи с главами МИД Азербайджана и Армении

Госсекретарь США Майк Помпео отдельно встретится в пятницу с главами МИД Азербайджана и Армении, следует из опубликованного в пятницу на сайте внешнеполитического ведомства США расписания встреч.

23 октября в 9:30 по местному времени (17:30) Помпео проведет переговоры в Госдепартаменте с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Встреча с главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном состоится в тот же день в 10:30 (18:30).

Ранее сообщалось, что на этих встречах будет обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта продолжаются с 27 сентября.

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Тэги: США, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]