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Карабахский конфликт 24.10.2020 11:57

Карабахский конфликт редкий случай, когда посредники имеют единый подход к урегулированию - Алиев

Каждый из этих трех посредников Минской группы ОБСЕ важен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас есть три посредника, которым ОБСЕ предоставил мандат: Россия, Франция, США. В течение 28 лет они безрезультатно пытались помочь сторонам найти решение. Эти три страны также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Эти три страны приняли упомянутые мной резолюции и потребовали вывода армянских войск, но к сожалению, они не оказали должного международного давления на Армению с целью освобождения оккупированных территорий и выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому после армянского военного нападения нам пришлось защищаться и восстанавливать справедливость силой. Мы делаем это успешно", - сказал Алиев в интервью французской газете "Figaro".

"Каждый из этих трех посредников важен. Карабахский конфликт редкий случай, когда посредники имеют единый подход к урегулированию. Это, пожалуй, единственный вопрос, в котором их интересы пересекаются", - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОСРЕДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]