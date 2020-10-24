Карабахский конфликт редкий случай, когда посредники имеют единый подход к урегулированию - Алиев

Каждый из этих трех посредников Минской группы ОБСЕ важен, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"У нас есть три посредника, которым ОБСЕ предоставил мандат: Россия, Франция, США. В течение 28 лет они безрезультатно пытались помочь сторонам найти решение. Эти три страны также являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Эти три страны приняли упомянутые мной резолюции и потребовали вывода армянских войск, но к сожалению, они не оказали должного международного давления на Армению с целью освобождения оккупированных территорий и выполнения резолюций Совета Безопасности ООН. Поэтому после армянского военного нападения нам пришлось защищаться и восстанавливать справедливость силой. Мы делаем это успешно", - сказал Алиев в интервью французской газете "Figaro".

"Каждый из этих трех посредников важен. Карабахский конфликт редкий случай, когда посредники имеют единый подход к урегулированию. Это, пожалуй, единственный вопрос, в котором их интересы пересекаются", - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков