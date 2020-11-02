Контроль над Сенатом после выборов в США являет ключевым вопросом для инвесторов

Выборы в Сенат США имеют для инвесторов не меньшее значение, чем президентская гонка, пишет The Wall Street Journal.

Многие участники рынка ожидают избрания президентом США кандидата от Демократической партии Джо Байдена, однако ключевые изменения в политике, включая более масштабные экономические стимулы и инициативы Байдена в области здравоохранения, будут зависеть от того, кто контролирует Сенат.

Результаты опросов не дают однозначного ответа на этот вопрос. Демократы могут получить полный контроль в Конгрессе, но у республиканцев есть шанс сохранить большинство в Сенате, даже если они проиграют президентские выборы.

По мнению инвесторов, победа демократов повышает шансы принятия масштабного пакета мер поддержки экономики США и увеличения расходов на инфраструктурные проекты. Несмотря на волатильность, вызванную ростом заболеваемости коронавирусом, ставки на "голубую волну" (победу демократов) привели к росту акций малых предприятий, компаний, специализирующихся на возобновляемых источниках энергии, и доходности долгосрочных облигаций, которая обычно повышается, когда инвесторы ожидают рост экономики, инфляции и государственных займов.

Республиканцы из Сената выступили против пакета стимулов объемом $1,8 трлн, который обсуждался в ходе переговоров между Белым домом и демократами из Палаты представителей. Некоторые инвесторы полагают, что сенаторы-республиканцы будут менее склонны сотрудничать с президентом-демократом, поэтому победа Байдена при сохранении республиканского контроля в Сенате приведет к наименьшей вероятности принятия новых стимулов среди всех остальных сценариев, включая переизбрание Дональда Трампа.

Если демократы выиграют президентские выборы, но проиграют выборы в Сенат, "акции могут продемонстрировать негативную реакцию", считает Том Маклафлин из UBS Global Wealth Management.

В то же время, обеспокоенность участников рынка вызывают перспективы повышения демократами налогов, а также рост регулирования, который может отразиться на прибыли компаний. Сенат, контролируемый республиканцами, может сдерживать инициативы демократов, ограничивая возможность масштабных изменений. Это способствует росту акций в долгосрочной перспективе, особенно в секторах здравоохранения и энергетики.

Между тем WSJ отмечает, что Уолл-стрит ранее неточно предсказывала последствия американских выборов. В 2016 году инвесторы ожидали негативного влияния избрания Трампа. В ночь выборов мировые рынки акций заметно упали, когда стало известно о неожиданной победе Трампа. Однако тенденция изменилась после того, как инвесторы оценили возможность снижения регулирования и налогов.

Распределение мест в Сенате также имеет значение. Четыре года назад у республиканцев было 52 места, которых им хватило, чтобы снизить налоги, но оказалось недостаточно для отмены закона о доступном здравоохранении.

Демократы в данный момент контролируют 47 мест в верхней палате Конгресса, включая двух независимых сенаторов, которые поддерживают их. Результаты опросов в среднем показывают, что демократы могут получить еще три места, в результате чего у них будет большинство в Сенате, учитывая право голоса вице-президента при равном голосовании.

В случае избрания Байдена президентом США и убедительной победы демократов, им понадобится поддержка лишь нескольких республиканцев, чтобы обеспечить себе 60 голосов, необходимых для избежания филибастера - затягивания принятия решений путем злоупотребления процедурами.

Инвесторы уделяют меньшее внимание сценариям, при которых республиканцы будут контролировать обе палаты Конгресса. Как отмечает WSJ, в этом случае их повестка будет схожа с той, которая наблюдалась впервые два года президентства Трампа, когда они увеличили военные расходы и сократили налоги.

Различные сектора по-разному отреагируют на исход выборов. Если Байден будет избран президентом, он скорее всего усилит регулирование нефтегазовых и энергетических компаний, независимо от результата демократов на выборах в Сенат, считают аналитики. Однако для принятия мер в отношении цен на лекарства демократам может потребоваться преобладающее большинство голосов в Сенате.

Влияние победы демократов на выборах на рынки акций может быть ограничено тем, что инвесторы уже подготовились к такому сценарию. Акции компаний из сферы здравоохранения торгуются вблизи минимальных уровней за последние десятилетия по отношению к индексу S&P 500, свидетельствуют данные UBS.

Во вторник в США, помимо президентских выборов, пройдут выборы всех членов Палаты представителей Конгресса и трети членов Сената.