Минфин США предупредил участников арт-рынка о санкционных рисках

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) обеспокоено возможностью использования арт-рынка для проведения незаконных финансовых операций, включая уклонение от американских санкций, пишет The Wall Street Journal.

По мнению OFAC, арт-рынок является привлекательным для таких операций из-за отсутствия транспарентности и высокой степени анонимности.

OFAC также отмечает, что компании-однодневки и посредники зачастую участвуют в продаже и покупке произведений искусства, а также проведения платежей, что может позволить лицам и компаниям, находящимся под санкциями, скрывать сделки от правоохранительных органов.

В управлении считают, что произведения искусства могут использоваться для сокрытия денежных средств в попытке смягчить влияние санкций США.

OFAC планирует применять санкции в отношении транзакций на арт-рынке с участием лиц, находящихся в "черном списке", если произведения искусства используются в качестве инвестиционного актива или средство обмена.

В Минфине считают, что картинные галереи, музеи, частные коллекционеры, аукционные компании и агенты должны оценивать риски и проводить процедуру "дью дилидженс" для их предупреждения.