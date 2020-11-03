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Минфин США предупредил участников арт-рынка о санкционных рисках

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) обеспокоено возможностью использования арт-рынка для проведения незаконных финансовых операций, включая уклонение от американских санкций, пишет The Wall Street Journal.

По мнению OFAC, арт-рынок является привлекательным для таких операций из-за отсутствия транспарентности и высокой степени анонимности.

OFAC также отмечает, что компании-однодневки и посредники зачастую участвуют в продаже и покупке произведений искусства, а также проведения платежей, что может позволить лицам и компаниям, находящимся под санкциями, скрывать сделки от правоохранительных органов.

В управлении считают, что произведения искусства могут использоваться для сокрытия денежных средств в попытке смягчить влияние санкций США.

OFAC планирует применять санкции в отношении транзакций на арт-рынке с участием лиц, находящихся в "черном списке", если произведения искусства используются в качестве инвестиционного актива или средство обмена.

В Минфине считают, что картинные галереи, музеи, частные коллекционеры, аукционные компании и агенты должны оценивать риски и проводить процедуру "дью дилидженс" для их предупреждения.

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Тэги: США, МИНФИН, САНКЦИИ, ИСКУССТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]