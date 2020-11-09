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Регион 09.11.2020 21:06

Российский вертолет сбили в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий - Минобороны РФ

Российский ударный вертолет Ми-24 в понедельник был сбит в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сказал он.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения после обстрела вертолета Ми-24 в Армении недалеко от границы с Азербайджаном.

Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса, заявили в Минобороны РФ.

"В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Инцидент произошел 9 ноября около 18:30. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ.

"Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету", - говорится в сообщении.

Ми-24 - ударный вертолет. Один из самых распространенных боевых вертолетов в мире. Неофициальное название - "Крокодил".

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ВЕРТОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]