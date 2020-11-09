Российский вертолет сбили в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий - Минобороны РФ

Российский ударный вертолет Ми-24 в понедельник был сбит в воздушном пространстве Армении, вне зоны боевых действий, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российский вертолет Ми-24 был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий", - сказал он.
Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения после обстрела вертолета Ми-24 в Армении недалеко от границы с Азербайджаном.
Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса, заявили в Минобороны РФ.
"В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Инцидент произошел 9 ноября около 18:30. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ.
"Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету", - говорится в сообщении.
Ми-24 - ударный вертолет. Один из самых распространенных боевых вертолетов в мире. Неофициальное название - "Крокодил".
В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.
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