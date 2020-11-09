Азербайджан случайно сбил российский вертолет над Арменией, готов заплатить компенсацию - МИД

МИД Азербайджана заявляет, что российский военный вертолет МИ-24 был сбит случайно, Баку приносит российской стороне извинения и готов выплатить компенсацию.

«По информации, полученной в Министерстве обороны Азербайджанской Республики из Министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В этой связи необходимо подчеркнуть следующее:

- полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения.

- полет проходил в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

- вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе.

«В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение», - подчеркивается в заявлении.

Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны.

«Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации», - подчеркивает МИД.

А.Азизов