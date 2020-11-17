Лавров заявил о заинтересованности России во взаимодействии с МККК по Карабаху

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Международным комитетом красного креста (МККК) по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы знаем, как активно и давно Международный комитет красного креста работает в этом регионе. Мы заинтересованы в укреплении нашего взаимодействия, которое уже активно развивается", - сказал Лавров на встрече в Москве с президентом МККК Петером Маурером.
Он напомнил, что у России и МККК есть много традиционных регионов, где они тесно взаимодействуют.
"Сегодня рассчитываю все это подробно обсудить. Знаю, что у вас очень насыщенная программа в Москве, которая предусматривает встречи в других министерствах и ведомствах. Уверен, что ваш визит будет плодотворным и поможет дальнейшему развитию тесного партнерства между РФ и МККК", - сказал глава МИД РФ.
Со своей стороны, Маурер отметил, что сотрудничество между МККК и Россией усилилось и активизировалось.
"Я с нетерпением жду возможности обсудить с вами вопросы, которые мы затрагивали в прошлом и те, что оказались на повестки дня в последнее время", - заявил директор МККК.
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