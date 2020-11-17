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Карабахский конфликт 17.11.2020 12:51

Лавров заявил о заинтересованности России во взаимодействии с МККК по Карабаху

Россия заинтересована в развитии сотрудничества с Международным комитетом красного креста (МККК) по ситуации в Нагорном Карабахе, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, как активно и давно Международный комитет красного креста работает в этом регионе. Мы заинтересованы в укреплении нашего взаимодействия, которое уже активно развивается", - сказал Лавров на встрече в Москве с президентом МККК Петером Маурером.

Он напомнил, что у России и МККК есть много традиционных регионов, где они тесно взаимодействуют.

"Сегодня рассчитываю все это подробно обсудить. Знаю, что у вас очень насыщенная программа в Москве, которая предусматривает встречи в других министерствах и ведомствах. Уверен, что ваш визит будет плодотворным и поможет дальнейшему развитию тесного партнерства между РФ и МККК", - сказал глава МИД РФ.

Со своей стороны, Маурер отметил, что сотрудничество между МККК и Россией усилилось и активизировалось.

"Я с нетерпением жду возможности обсудить с вами вопросы, которые мы затрагивали в прошлом и те, что оказались на повестки дня в последнее время", - заявил директор МККК.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, МККК, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]