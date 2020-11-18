ООН может сыграть роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Гутерриш

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, Байрамов проинформировал генсека ООН о выполнении трехстороннего соглашения от 10 ноября о прекращении огня и всех боевых действий в Карабахе.

"Байрамов сообщил Гутерришу о полном разрушении освобожденных территорий Азербайджана, уничтожении всей инфраструктуры на этих территориях, а также о преступных действиях, совершенных незаконными воинскими формированиями и незаконными поселенцами на территориях, которые в ближайшее время будут возвращены под контроль Азербайджана в соответствии с соглашением, включая об ущербе окружающей среде, вырубке лесов, сносе и сжигании домов, и разграблении памятников культуры", - говорится в сообщении.

Байрамов также отметил необходимость масштабных работ по восстановлению всего региона и выразил намерение сотрудничать с соответствующими международными организациями, в том числе ООН в рамках данных работ.

"Гутерриш приветствовал подписание совместного заявления о прекращении боевых действий. Он также отметил важную роль, которую ООН может сыграть в восстановлении территорий, и подчеркнул необходимость оказания соответствующей поддержки возвращению вынужденных переселенцев в свои дома", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов