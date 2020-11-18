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Карабахский конфликт 18.11.2020 00:10

ООН может сыграть роль в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - Гутерриш

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает МИД Азербайджана.

Согласно сообщению, Байрамов проинформировал генсека ООН о выполнении трехстороннего соглашения от 10 ноября о прекращении огня и всех боевых действий в Карабахе.

"Байрамов сообщил Гутерришу о полном разрушении освобожденных территорий Азербайджана, уничтожении всей инфраструктуры на этих территориях, а также о преступных действиях, совершенных незаконными воинскими формированиями и незаконными поселенцами на территориях, которые в ближайшее время будут возвращены под контроль Азербайджана в соответствии с соглашением, включая об ущербе окружающей среде, вырубке лесов, сносе и сжигании домов, и разграблении памятников культуры", - говорится в сообщении.

Байрамов также отметил необходимость масштабных работ по восстановлению всего региона и выразил намерение сотрудничать с соответствующими международными организациями, в том числе ООН в рамках данных работ.

"Гутерриш приветствовал подписание совместного заявления о прекращении боевых действий. Он также отметил важную роль, которую ООН может сыграть в восстановлении территорий, и подчеркнул необходимость оказания соответствующей поддержки возвращению вынужденных переселенцев в свои дома", - отмечается в сообщении.

А. Мамедов

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Тэги: МИД, ООН, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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