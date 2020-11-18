Премьер Венгрии объяснил вето страны на проекты бюджета ЕС и план восстановления после COVID-19

Будапешт и Варшава наложили вето на бюджет ЕС на 2021-2027 гг. и на план посткоронавирусного восстановления ЕС, поскольку эти документы обязывали принять положения, связанные с приемом иммигрантов, заявил в среду глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
"После принятия нынешних предложений не будет никаких препятствий для того, чтобы связать выплату средств государствам-членам с поддержкой иммиграции, и шантажировать с помощью бюджетных санкций те страны, которые выступают против иммиграции", - говорится в распространенном в среду заявлении Орбана.
В Будапеште и в Варшаве в частности отмечают, что в бюджетное законодательство включен пункт, обуславливающий выделение средств уважением принципов верховенства права.
Орбан подчеркнул, что Венгрия привержена принципам верховенства права, но отметил: "Те, кто защищают свои границы и свои страны от иммигрантов, более не считаются в Брюсселе соблюдающими законы".
Позицию Венгрии и Польши также поддержала и Словения.
Орбан является жестким оппонентом миграции, обосновывая позицию тем, что она размывает национальную и европейскую идентичность. ЕС уже открыл юридическую процедуру в отношении Венгрии в связи с нарушением страной демократических норм.
Между тем, наблюдатели отмечают, что ни бюджет, ни план восстановления не имеют каких-либо пунктов, касающихся миграции, и подчеркивают, что высказывания Орбана направлены на то, чтобы заручиться поддержкой венгерского избирателя, вновь используя антииммиграционную риторику.
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