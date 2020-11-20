Венгерский премьер рассчитывает на достижение соглашения по бюджету ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан выразил надежду на то, что соглашения по бюджету ЕС все-таки удастся достичь.

"Возможно много решений, вопрос лишь в политической воле", - сказал Орбан журналистам в пятницу.

"Переговоры должны продолжиться, и в итоге мы достигнем соглашения, в норме это работает так", - добавил он.

Венгрия и Польша ранее отказались утверждать финансовый пакет, включающий проект семилетнего бюджета ЕС и план восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса, из-за предложенной привязки финансирования из союзного бюджета к соблюдению принципов верховенства права. В последний момент их позицию поддержала и не возражавшая ранее против этого пакета Словения. Утверждение таких финансовых законопроектов требует единогласия всех 27 государств ЕС.