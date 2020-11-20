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20.11.2020 17:54

Венгерский премьер рассчитывает на достижение соглашения по бюджету ЕС

Глава венгерского правительства Виктор Орбан выразил надежду на то, что соглашения по бюджету ЕС все-таки удастся достичь.

"Возможно много решений, вопрос лишь в политической воле", - сказал Орбан журналистам в пятницу.

"Переговоры должны продолжиться, и в итоге мы достигнем соглашения, в норме это работает так", - добавил он.

Венгрия и Польша ранее отказались утверждать финансовый пакет, включающий проект семилетнего бюджета ЕС и план восстановления европейской экономики после пандемии коронавируса, из-за предложенной привязки финансирования из союзного бюджета к соблюдению принципов верховенства права. В последний момент их позицию поддержала и не возражавшая ранее против этого пакета Словения. Утверждение таких финансовых законопроектов требует единогласия всех 27 государств ЕС.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, БЮДЖЕТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]