Россия после выхода США из Договора по открытому небу будет добиваться гарантий выполнения оставшимися в договоре странами их обязательств - МИД РФ

Россия намерена добиваться от государств-участников Договора по открытому небу (ДОН) гарантий того, что они будут выполнять предусмотренные документом обязательства, говорится в распространенном в воскресенье заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДОН.
"Выйдя из ДОН, американская сторона рассчитывает, что её союзники, с одной стороны, будут препятствовать российским наблюдательным полётам над военными объектами США в Европе, а с другой - делиться с Вашингтоном своими материалами фотосъёмки российской территории", - говорится в заявлении.
"Разумеется, для России это неприемлемо. Будем добиваться твёрдых гарантий выполнения оставшимися в ДОН государствами их обязательств, во-первых, по обеспечению возможности наблюдения всей их территории и, во-вторых, по непередаче материалов наблюдательных полётов третьим странам, не являющимся участниками ДОН", - заявили в МИД РФ.
"Если наши коллеги действительно хотят, чтобы Договор продолжал действовать, и Россия оставалась государством-участником ДОН, то им надлежит, не откладывая, всерьёз задуматься над тем, что следует сделать для снятия российских озабоченностей", - завили в МИД РФ.
"Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников. Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчёркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников Договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения", - говорится в заявлении.
В ночь на 22 ноября США завершили процедуру выхода из Договора по открытому небу (ДОН).
Как отмечают в МИД РФ, "примечательно, что именно Вашингтон в 1950-е годы выдвинул идею взаимных облётов территорий государств с целью их аэрофотосъёмки, а в конце 1980-х вернулся к ней и инициировал заключение ДОН".
"Отношение Вашингтона к Договору стало меняться в худшую сторону, когда обыденностью стали российские полёты над территорией США и особенно - когда наша страна первой создала цифровую аппаратуру наблюдения и установила её на свои самолёты открытого неба. Такого ущемления своей "исключительности" американская сторона потерпеть не могла и начала создавать барьеры на пути выполнения Договора", - заявляют в МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявляют, что США использовали надуманные обвинения в адрес России в нарушении договора как предлог "сначала для принятия "контрмер", а затем и для выхода из Договора".
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