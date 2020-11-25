Помпео подтвердил, что госдепартамент начал процесс передачи власти команде Байдена

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что госдепартамент начал процесс передачи власти Джо Байдену.
"Сегодня (во вторник по времени Вашингтона - ИФ) мы начали процесс, посмотрим, каким было решение Управления общих служб (GSA), и сделаем все, что требуется по закону. Мы будем поступать так, чтобы это сработало", - сказал Помпео в интервью телеканалу Fox News.
Накануне глава GSA Эмили Мерфи сообщила Байдену, что администрация готова начать официальный переходный процесс.
Президент США Дональд Трамп высоко оценил работу GSA и его руководителя Эмили Мерфи, но при этом отметил, что решение о том, кто будет следующим главой государства не находится в компетенции этого ведомства.
"Помните, работа Управления общих служб была выдающейся, и Эмили Мерфи превосходно выполняет свою работу, но Управление общих служб не определяет, кто станет следующим президентом США", - написал Трамп в своем твиттере.
При этом он отметил, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.
"Мы будем продолжать в том же духе. (...) Я верю, что мы победим!", - написал Трамп.
Он добавил: "Тем не менее, в интересах нашей страны я рекомендую Эмили и ее команде сделать то, что необходимо сделать в отношении первоначальных протоколов. Я сказал моей команде сделать то же самое".
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