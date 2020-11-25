Азербайджан в конце 2020 года начнет коммерческие поставки газа в Европу по газопроводу TAP – Минэнерго

Коммерческие поставки азербайджанского газа в Европу начнутся в конце 2020 года, сообщает министерство энергетики Азербайджана.
«Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в Баку Аугусто Массари. На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Италией успешно развиваются во многих секторах экономики, а сотрудничество в энергетической сфере играет важную роль. Была отмечена важность проекта Транс-Адриатического газопровода (TAP) для итальянских и других европейских потребителей, который является важным элементом этого сотрудничества. Проект готов к коммерческой деятельности, и коммерческая транспортировка азербайджанского газа в Европу начнется в конце этого года», - говорится в сообщении ведомства.
Стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в различных сферах, инвестиционных возможностях в энергетике, участии итальянских компаний в проектах в различных сферах, развития традиционных и возобновляемых источников энергии, а также возможности для компаний расширить свою деятельность в качестве инвесторов в Азербайджане.
В частности, Массари выразил заинтересованность итальянских компаний, работающих в сфере инфраструктуры, в участии в восстановительных работах на освобожденных от оккупаций территориях Азербайджана в Карабахе.
«Шахбазов и Массари также обсудили подготовку к следующему заседанию межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией», - подчеркивается в сообщении.
Консорциум TAP AG 13 октября 2020 года объявил о завершении строительства данного газопровода.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта «Южный газовый коридор» (ЮГК), предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%).
Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.
Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
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