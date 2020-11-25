Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили совместные региональные проекты

Нефтекомпании из РФ инвестировали в Ирак около $13 млрд - Лавров
Рынки акций Европы завершили торги разнонаправленной динамикой
Отсутствие торгового соглашения с ЕС губительнее пандемии для британской экономики - глава Банка Англии
В Италии вакцина AstraZeneca от COVID-19 будет стоит менее трех евро и действовать полгода
В Азербайджане за сутки зафиксировано 3,469 тыс. случаев заражений COVID-19, число погибших - 30
ИВ Габалинского района направит около 2,7 млн манатов на строительство жилого здания
ИВ Габалинского района направит 388 тыс. манатов на капремонт дорог
Президент Азербайджана выделил 630 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Гусарского района
США провели летное испытание модернизированного бомбардировщика - носителя гиперзвуковых ракет
В МВД ФРГ не стали комментировать вопрос о продлении визы Навальному
США вводят санкции против четырех структур в РФ и КНР за помощь ракетной программе Ирана
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Банк Республика запускает кредитную кампанию «Выгодная Пятница»
Кельбаджар обладает богатыми природными ресурсами и туристическим потенциалом
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности
Ответы на 10 основных вопросов по миру в Карабахе
Глупость с особо тяжкими последствиями: как Армению завели в тупик собственные нацисты и популисты