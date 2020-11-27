Amazon.com направит $500 млн на выплату бонусов сотрудникам за работу в праздничный период

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. выплатит специальные бонусы сотрудникам, непосредственно взаимодействующим с клиентами, за работу в наиболее активный предрождественский период.

"Наша команда делает потрясающую работу, удовлетворяя важнейшие потребности клиентов, а также помогая создать столь необходимое праздничное настроение социально дистанцированным семьям по всему миру", - заявил старший вице-президент по глобальным операциям Amazon Дэйв Кларк.

Сотрудники Amazon в США, которые будут работать в период с 1 по 31 декабря, получат специальный бонус, составляющий $300 для тех, кто занят полный рабочий день, и $150 для частично занятых, сообщил Кларк. В общей сложности Amazon направит на выплату специальных бонусов более $500 млн, отметил он.

Ранее в этом году Amazon, столкнувшаяся с критикой со стороны сотрудников, которые считали недостаточными принимаемые компанией меры для их защиты от коронавируса, уже выплатила разовые бонусы служащим, непосредственно взаимодействующим с клиентами.

В октябре Amazon сообщила, что COVID-19 был выявлен более чем у 19 тыс. ее сотрудников.

Группы сотрудников Amazon, профсоюзы, правозащитные организации и защитники окружающей среды начали глобальную акцию протеста 27 ноября - в "черную пятницу" - один из дней самых активных распродаж в году, под девизом "Заставим Amazon платить".

Среди организаторов протестов - международные профсоюзы UNI Global, Progressive International и Oxfam, а также Greenpeace.

Среди требований участников протестов - увеличение зарплат и социальных льгот сотрудников складов, прекращение давления на профсоюзы, а также отказ от контрактов с компаниями сферы ископаемого топлива, пишет Business Insider.

"В период пандемии COVID-19 Amazon стала компанией с капитализацией выше $1 трлн, а ее глава Джефф Безос стал первым в истории человеком с персональным состоянием выше $200 млн, - говорится в заявлении организаторов протестных акций. - В то же время работники складов Amazon рисковали своей жизнью, работая в период пандемии, и получили лишь небольшое повышение зарплаты".

Продажи Amazon бьют рекорды в период пандемии COVID-19 и, как ожидается, вырастут еще больше в период рождественских праздников.

Протестные акции планируются в 15 странах, в том числе, в Бразилии, Мексике, США, Великобритании, Испании, Франции, Бельгии, Германии, Люксембурге, Италии, Польше, Индии, Бангладеш, Филиппинах и Австралии.