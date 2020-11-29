Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0271 RUR   0.0225 GBR   2.2728 TRY   0.2156

Цена на нефть

26.11 $/bbl   WTI 45.81 0.10 Brent 47.80 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 29.11.2020 21:42

Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу, сообщает МИД Азербайджана.

"Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Мохаммадом Джавадом Зарифом. Байрамов выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с убийством руководителя Организации исследований и инноваций минобороны Ирана, ученого Мохсена Фахризаде. Было подчеркнуто, что Азербайджан, как страна, страдающая от терроризма, решительно осуждает все формы и проявления терроризма", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, министры также обменялись мнениями о перспективах двустороннего экономического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ИРАН, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


Похожие новости


Лавров и Зариф обсудили по телефону Карабах Глава МИД Ирана проведет в Баку и Москве переговоры по Карабаху Лавров обсудит с Зарифом 23 ноября в Москве Карабах Баку благодарен верховному лидеру Ирана за поддержку территориальной целостности Азербайджана Для Ирана важны действия Белого дома, а не новый президент - МИД Замглавы МИД Ирана прибыл в Баку с предложением по мирному разрешению нагорно-карабахского конфликта - IRNA

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]