Глава МИД Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выразил соболезнования иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу, сообщает МИД Азербайджана.

"Состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Ирана Джейхуном Байрамовым и Мохаммадом Джавадом Зарифом. Байрамов выразил соболезнования своему иранскому коллеге в связи с убийством руководителя Организации исследований и инноваций минобороны Ирана, ученого Мохсена Фахризаде. Было подчеркнуто, что Азербайджан, как страна, страдающая от терроризма, решительно осуждает все формы и проявления терроризма", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, министры также обменялись мнениями о перспективах двустороннего экономического сотрудничества и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

А. Мамедов