Страховщики Азербайджана за 10 месяцев увеличили премии на 10%, выплаты – на 55%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в январе-октябре 2020 года составили 628 млн 374,2 тыс. манатов, что на 10,1% больше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.
Премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 435 млн 222,3 тыс. манатов (рост на 12,4%) или 69,3% всех премий по рынку.
При этом по страхованию жизни премии составили 213 млн 943,3 тыс. манатов (рост на 15,5%), по страхованию иному, чем жизнь – 221 млн 279 тыс. манатов (рост на 9,6%).
По обязательным видам страхования премии в январе-октябре составили 193 млн 151,9 тыс. манатов (рост на 5,3%).
Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали по страхованию на дожитие (176 млн 260,3 тыс. манатов), медицинскому страхованию (87 млн 387,2 тыс. манатов) и ОСАГО (78 млн 771,9 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 54,5% поступлений страховщиков.
За январь-октябрь 2020 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 350 млн 35,5 тыс. манатов, что на 55,2% больше показателя 10 месяцев прошлого года.
Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 293 млн 939,2 тыс. манатов (рост на 84,1%) или 84% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 216,007 млн манатов (рост в 2,4 раза), по страхованию иному, чем жизнь – 77 млн 932,2 тыс. манатов (рост на 10%).
По обязательным видам страхования выплаты в январе-октябре 2020 года составили 56 млн 96,3 тыс. манатов (спад на 14,8%).
В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по страхованию на дожитие (214 млн 765,6 тыс. манатов), добровольному медицинскому страхованию (50 млн 832,5 тыс. манатов) и ОСАГО (47 млн 19 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 89,3% всех возмещений по рынку.
На конец октября 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имела 21 страховая компания.
А.Мамедов
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