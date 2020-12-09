Мировой экономике потребуется 2-3 года для возврата к докризисным уровням - глава ВБ

Глобальной экономике потребуется от двух до трех лет, чтобы вернуться к докризисным уровням, полагает президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс.

При том, что развитые страны восстанавливаются от кризиса, вызванного пандемией COVID-19 быстрее, чем ожидалось, многие emerging markets отстают по темпам восстановления в связи с падением объемов туризма, а также сокращением денежных переводов от граждан этих стран, работающих за рубежом, заявил Малпасс в интервью газете The Wall Street Journal.

"Китайская экономика на подъеме, и это помогает соседним государствам, - отметил Малпасс. - Таким образом, в странах Юго-Восточной Азии восстановление экономик движется быстрее, что положительно сказывается на Японии".

"Для других emerging markets очень важна ситуация в развитых государствах, поскольку зачастую именно эти страны являются их основными рынками", - заявил Малпасс.

Согласно октябрьскому прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), мировой ВВП сократится на 4,4% в 2020 году - максимальными темпами со времен Великой депрессии. Причем единственной крупной экономикой мира, которая покажет рост в этом году, будет Китай, ожидают в МВФ.

В 2021 году глобальный ВВП, согласно прогнозу организации, увеличится на 5,2%.