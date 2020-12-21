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ТЭК 21.12.2020 16:33

Новак: восстановление спроса на нефть может затянуться, некоторые эксперты говорят про 2-3 года

Восстановление спроса на нефть оказалось более медленным, чем ожидалось изначально, некоторые эксперты говорят о том, что он вернется через 2-3 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе экспертной встречи на тему: "Энергетический переход и постковидный мир", организованной в рамках совместного проекта ИМЭМО РАН и "Интерфакса".

Он отметил, что ранее предполагалось, что к концу 2020 года восстановление спроса будет больше, чем случилось в реальности - сейчас спрос на 6-7 млн баррелей нефти в сутки меньше, чем до пандемии, даже после восстановления на 15-17 млн б/с.

Новак отметил, что вторая волна карантинов все-таки произошла, хотя и более мягкая, что определяет ограниченность потребления. Вторым фактором является изменение уклада жизни, в частности, увеличение дистанционных встреч.

Вице-премьер РФ отметил, что меры, принятые странами ОПЕК+ в апреле текущего года по снижению нефтедобычи на 9,7 млн б/с, позволили не допустить затоваривания рынка, и участники настроены на постепенное восстановление добычи по мере роста спроса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, СПРОС, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]