В РФ пропали без вести с начала года 2,7 тыс. человек, в том числе 56 детей - данные МВД

Сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение 5,2 тыс. человек из 7,9 тыс. объявленных в розыск в РФ в текущем году в связи с их безвестным исчезновением, сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД России.

"За 9 месяцев 2020 года розыскными подразделениями органов внутренних дел РФ объявлено в розыск 7 тыс. 970 лиц, пропавших без вести, из них 568 несовершеннолетних. Сотрудниками органов внутренних дел установлено местонахождение 5 тыс. 270 человек, в том числе 512 несовершеннолетних", - говорится в ответе МВД на соответствующий запрос агентства.

Таким образом, 2,7 тыс. человек, в том числе 56 несовершеннолетних, остаются в числе пропавших.

При этом, как отметили в полиции, "количество неразысканных лиц, пропавших без вести, с учетом прошлых лет снизилось на 3,4%".

1 октября в МВД РФ сообщали, что в настоящее время в России в базе без вести пропавших людей числятся более 29 тыс. человек (с учетом прошлых лет).

Между тем 22 декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий медиков сообщать в полицию о поступлении пациентов, личность которых не удается установить.

В соответствии с законом, медицинские организации обязаны сообщать в органы внутренних дел о поступлении к ним пациентов, не способных сообщить сведения о себе "по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам" (потеря сознания, потеря или нарушение памяти, смерть). Прежде медицинские организации были обязаны сообщать в правоохранительные органы лишь о пациентах, по мнению медиков, пострадавших от противоправных действий, что делало поиск прочих пропавших возможным только через направление запросов в медучреждения.

В Минздраве РФ ранее сообщили, что в 2019 году устанавливалась личность более 300 граждан, которые по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не могли сообщить сведения о себе. При этом только в первом квартале 2020 года число неустановленных граждан достигло 270. Кроме того, по данным ведомства, в 2019 году количество неопознанных трупов, чья личность устанавливалась в течение 12 месяцев, превысило отметку в 15 тыс.