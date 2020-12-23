Россия не будет втягиваться в затратную гонку вооружений с США - Рябков

Россия не намерена втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений с США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы всегда говорили, и эта позиция остается в полной мере в силе, что мы не дадим втянуть себя в затратную гонку вооружений. Мы говорили о том, что у нас созданы серьезные заделы и есть образцы вооружений уже - что-то поставлено на боевое дежурство, что-то находится на подходе, - которые гарантированно обеспечат нашу безопасность на обозримую перспективу", - сказал Рябков в интервью "Интерфаксу".

Он напомнил, что "президент России высказался на эту тему однозначно и четко, исходя из той посылки, которую он тоже сформулировал - что если бы не было выхода США из Договора по ПРО, не произошло бы все то, что случилось, начиная с 2002 года и до 2020 года в плане создания в России систем и образцов вооружений, которыми на сегодня не располагают другие страны, включая США".

"Но я хочу предостеречь от упрощенного взгляда на этот процесс, когда слышишь порой, что теперь эти циклы будут продолжаться бесконечно, а ресурсная база в США гораздо мощнее, для того чтобы обеспечить победу в этой новой гонке. Такого не будет. Во-первых, потому что есть такое понятие, как уроки прошлого, во-вторых, потому что асимметричность дает о себе знать все больше, в том числе и в сфере поддержания стратегической стабильности", - отметил замминистра.

"И логика, которая действовала когда-то, что на одну боеголовку должна быть такая же с другой стороны, должен быть численный паритет, и должен быть паритет по системам, и все это надо выравнивать именно таким образом, - эта логика, наверное, все-таки из другой эпохи. А сейчас нелинейные ответы вполне возможны, и именно поэтому мы говорим о том, что в дальнейших усилиях по формированию нового уравнения стратегической стабильности надо будет принимать в расчет множество факторов", - пояснил Рябков.

По его словам, "это сложный процесс, требующий времени, вдумчивого анализа, и пока еще нет опыта не только количественного, но и качественного сопоставления потенциалов и определения того, где же достигается, в конечном счете, это равновесие, позволяющее договариваться о контроле над вооружениями в новых условиях".

"Мы к этому призываем", - подчеркнул он.

"Поскольку это трудоемкий и требующий времени процесс, конечно, для создания оптимальных временных рамок было бы, наверное, правильно иметь действующий ДСНВ, чтобы по крайней мере в сферах, которые ограничиваются этим Договором, и по системам, которые не относятся к разряду суперперспективных, а скорее представляют собой, что называется, становой хребет ядерного сдерживания, как мы его знаем на сегодня, чтобы по крайней мере в этой сфере не было такого бы наращивания, это, по-моему, вполне здравая человеческая логика", - заявил высокопоставленный российский дипломат.

"Пока мы не придумали что-то новое, пока мы не придумали бензиновый двигатель, давайте ездить на паровой машине - из этой серии примерно. Почему нужно все разломать, что есть, в ожидании, что мы что-то другое через какое-то время создадим", - подчеркнул Рябков.