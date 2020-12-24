Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«В ходе разговора Алиев и Гахария отметили успешное развитие дружеских отношений между двумя странами и выразили уверенность в том, что двустороннее сотрудничество и в дальнейшем будет расширяться», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Х.Насирзаде