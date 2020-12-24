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Внешняя политика 24.12.2020 21:35

Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

«В ходе разговора Алиев и Гахария отметили успешное развитие дружеских отношений между двумя странами и выразили уверенность в том, что двустороннее сотрудничество и в дальнейшем будет расширяться», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.

Х.Насирзаде


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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]