Премьер Грузии поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария в четверг в ходе телефонного разговора поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.
«В ходе разговора Алиев и Гахария отметили успешное развитие дружеских отношений между двумя странами и выразили уверенность в том, что двустороннее сотрудничество и в дальнейшем будет расширяться», - говорится в сообщении пресс-службы президента Азербайджана.
Х.Насирзаде
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