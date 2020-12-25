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Финансы 25.12.2020 15:21

Банки в Азербайджане за 11 месяцев сократили портфель бизнес-кредитов на 4,1%, потребкредитование - на 8,5%

Банки в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года сократили портфель по бизнес-кредитам и потребительским кредитам, увеличили кредитование ипотеки.

Согласно данным Центробанка, на 30 ноября 2020 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 304,7 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 4%).

За отчетный период банки сократили портфель бизнес-кредитов на 5% - до 8 млрд 576,4 млн манатов или 60% всего кредитного портфеля банков. При этом в ноябре портфель банков по бизнес-кредитам сократился на 103,4 млн манатов.

Портфель по потребительскому кредитованию банков за 11 месяцев сократился на 8,5% - до 3 млрд 730,9 млн манатов, удельный вес - 26,1%. При этом в ноябре банки сократили портфель по потребкредитованию на 15,8 млн манатов.

За январь-ноябрь текущего года банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 11,3% - до 1 млрд 997,4 млн манатов или 14% всего кредитного портфеля банков. При этом за ноябрь портфель выданных ипотечных кредитов вырос на 14,6 млн манатов.

В Азербайджане на 30 ноября 2020 года лицензию на деятельность имели 26 банков.

Сокращение бизнес-кредитования и потребкредитования в январе-ноябре 2020 года связано во многом с карантином из-за коронавируса COVID-19, которое привело к снижению экономической активности в Азербайджане.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, БИЗНЕС


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