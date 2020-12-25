Банки в Азербайджане за 11 месяцев сократили портфель бизнес-кредитов на 4,1%, потребкредитование - на 8,5%

Банки в Азербайджане в январе-ноябре 2020 года сократили портфель по бизнес-кредитам и потребительским кредитам, увеличили кредитование ипотеки.
Согласно данным Центробанка, на 30 ноября 2020 года кредитный портфель банков оценивается в 14 млрд 304,7 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 4%).
За отчетный период банки сократили портфель бизнес-кредитов на 5% - до 8 млрд 576,4 млн манатов или 60% всего кредитного портфеля банков. При этом в ноябре портфель банков по бизнес-кредитам сократился на 103,4 млн манатов.
Портфель по потребительскому кредитованию банков за 11 месяцев сократился на 8,5% - до 3 млрд 730,9 млн манатов, удельный вес - 26,1%. При этом в ноябре банки сократили портфель по потребкредитованию на 15,8 млн манатов.
За январь-ноябрь текущего года банки в Азербайджане увеличили портфель по ипотечным кредитам на 11,3% - до 1 млрд 997,4 млн манатов или 14% всего кредитного портфеля банков. При этом за ноябрь портфель выданных ипотечных кредитов вырос на 14,6 млн манатов.
В Азербайджане на 30 ноября 2020 года лицензию на деятельность имели 26 банков.
Сокращение бизнес-кредитования и потребкредитования в январе-ноябре 2020 года связано во многом с карантином из-за коронавируса COVID-19, которое привело к снижению экономической активности в Азербайджане.
Х.Насирзаде
Генсек GECF поздравил президента Азербайджана с днем рождения, рассчитывает на встречу на саммите в Дохе в 2021 году
Президент Азербайджана признан политиком года - читатели газеты "Ведомости"
МИД Азербайджана считает резолюцию парламента Люксембурга по Карабаху «предвзятой и провокационной», направленной на разжигание вражды
Власти Азербайджана планируют в 2021г направить 338 млн манатов на увеличение страховой части пенсий
Компания Pfizer ответила на письмо мальчика с просьбой сделать прививку Санта-Клаусу
Число заражений COVID-19 в мире превысило 79,3 млн, жертв вируса - 1,74 млн - университет Хопкинса
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
ИВ Хачмазского района направит более 1,5 млн манатов на благоустройство Центрального парка отдыха и Аллеи шехидов
Господин Путин - честный человек, и он держит свое слово - Эрдоган
США потребовали от авиапассажиров из Британии предоставлять отрицательные тесты на COVID-19
В Туркменистане запретили массовые мероприятия в дни новогодних праздников
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
«Р-Фарм» объявляет о регистрации препаратов Коронавир и Артлегиа в Азербайджане
Лица AccessBank: Лейла Миргашимли, руководитель филиала «Сабаил»:”Не «долгие 17 лет», а «разные 17 лет» в банке»
Состоялась церемония вручения международной премии “Caspian Business Award 2020”
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз
Вусал Гасымлы: Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности