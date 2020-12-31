Ильхам Алиев принял Хулуси Акара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию из Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром, сообщает официальный сайт главы государства.

В состав делегации вошли начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турции Умит Дундар и командующий ВМС Турции Аднан Озбал.

Х.Насирзаде