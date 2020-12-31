Ильхам Алиев принял Хулуси Акара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию из Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром, сообщает официальный сайт главы государства.
В состав делегации вошли начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турции Умит Дундар и командующий ВМС Турции Аднан Озбал.
Х.Насирзаде
Алиев утвердил госбюджет Азербайджана на 2021г с дефицитом 4,1% ВВП
Цена российского газа для Армении в I квартале 2021г составит $165 за 1 тыс. кубометров
Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2021г с дефицитом 4,3 млрд манатов
В Китае зафиксировали первый случай "британского" штамма COVID-19
Актер Робер Оссейн скончался во Франции от COVID-19
Общее число заражений COVID-19 в Грузии превысило 227 тыс., суточный прирост снижается
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Кабмин утвердил генплан развития города Гейчай до 2035 года
Без дотаций из госбюджета в 2021г обойдутся 42 города и района Азербайджана
Меркель заявила, что в этом году выступает с последним новогодним обращением
Глава МИД Ирана подозревает Вашингтон в поисках предлогов для войны
Минобороны Китая назвала провокационным проход двух военных кораблей США через Тайваньский пролив
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В 2020 году AccessBank помог начать свой бизнес предпринимателям в 15 регионах страны
Банк Республика поддержал около 100 граждан в рамках программы самозанятости!
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы
Хорватия в январе-сентябре увеличила закупки нефти у Азербайджана в 3,8 раза, Франция сократила в 6 раз