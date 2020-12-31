Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.089 RUR   0.0231 GBR   2.3021 TRY   0.2305

Цена на нефть

29.12 $/bbl   WTI 48.00 0.38 Brent 51.09 0.23

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.12.2020 14:20

Ильхам Алиев принял Хулуси Акара

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию из Турции во главе с министром национальной обороны Хулуси Акаром, сообщает официальный сайт главы государства.

В состав делегации вошли начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турции Умит Дундар и командующий ВМС Турции Аднан Озбал.

Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ТУРЦИЯ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе будет готов в течение 10-14 дней - президент Азербайджана Путин высоко оценил умение Эрдогана держать слово Эрдоган уверен, что Армения получит выгоду от сотрудничества с Турцией и другими странами "платформы шести" Эрдоган начал двухдневный визит в Азербайджан Эрдоган заявил, что перспектива санкций ЕС против Турции его не пугает Эрдоган обсудит в Баку ситуацию в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]