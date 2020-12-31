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Дальнее зарубежье 31.12.2020 18:15

Глава МИД Ирана подозревает Вашингтон в поисках предлогов для войны

Иран получил разведданные, согласно которым администрация США пытается найти предлог для развязывания против него войны, заявил в четверг глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Разведданные, поступившие из Ирака, указывают на наличие заговора (в США, - "ИФ"), цель которого - найти предлог для войны", - написал он в Твиттере.

"Вместо того, чтобы бороться против коронавируса в США, Дональд Трамп тратит миллиарды на полёты бомбардировщиков B-52 и на отправку армад в наш регион", - добавил иранский министр.

Зариф добавил, что Иран не стремится к войне против США, однако будет защищать свой народ, если это потребуется.

Ранее на этой неделе стало известно, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в среду выполнили беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно.

Бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот, штат Северная Дакота, совершившие трансатлантический перелет, в среду были зафиксированы над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом к югу от границ Ирана.

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Тэги: ИРАН, МИД, США, ПРОВОКАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]