Глава МИД Ирана подозревает Вашингтон в поисках предлогов для войны

Иран получил разведданные, согласно которым администрация США пытается найти предлог для развязывания против него войны, заявил в четверг глава иранского МИД Джавад Зариф.

"Разведданные, поступившие из Ирака, указывают на наличие заговора (в США, - "ИФ"), цель которого - найти предлог для войны", - написал он в Твиттере.

"Вместо того, чтобы бороться против коронавируса в США, Дональд Трамп тратит миллиарды на полёты бомбардировщиков B-52 и на отправку армад в наш регион", - добавил иранский министр.

Зариф добавил, что Иран не стремится к войне против США, однако будет защищать свой народ, если это потребуется.

Ранее на этой неделе стало известно, что на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Тегераном два американских стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress в среду выполнили беспосадочный полет с территории США в район Ближнего Востока к границам Ирана и обратно.

Бомбардировщики из состава 5-го бомбардировочного крыла с авиабазы Майнот, штат Северная Дакота, совершившие трансатлантический перелет, в среду были зафиксированы над Средиземным морем, Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией и над Персидским заливом к югу от границ Ирана.