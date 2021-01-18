Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0516 RUR   0.0231 GBR   2.3056 TRY   0.2276

Цена на нефть

15.01 $/bbl   WTI 52.36 -1.21 Brent 55.10 -1.32

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.01.2021 17:02

Москва не может препятствовать расширению НАТО - Столтенберг

Россия не вправе решать, присоединится ли та или иная страна к НАТО, это вопрос отношений государств и альянса, заявил в понедельник генсек ООН Йенс Столтенберг.

"Суверенные страны должны иметь суверенное право по выбору пути", - сказал Столтенберг на "Саммите молодёжи и лидеров", говоря о желании государств присоединиться к альянсу.

"У России нет права пытаться вмешаться или заблокировать, остановить вступление суверенного государства в НАТО", - отметил он.

По словам Столтенберга, принимать такие решения должно само государство и союзники по НАТО.

"Грузия хочет стать членом НАТО. И не России останавливать (этот процесс - ИФ). Хочет ли Грузия стать членом НАТО - это решать Грузии и союзникам по НАТО, только им", - добавил он

Любое стороннее вмешательство в этот процесс, согласно утверждениям Столтенберга, является посягательством на суверенитет независимых стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Столтенберг надеется на мирную передачу власти в США НАТО обеспокоена расширением российского военного присутствия в различных регионах - Столтенберг НАТО способно дать ответ на применение запрещенного оружия - генсек Генсек НАТО сожалеет в связи с санкциями США против Турции и призывает найти позитивное решение России следует сотрудничать с ОЗХО насчет международного расследования отравления Навального - Столтенберг Столтенберг заявляет об обеспокоенности НАТО выборами в Белоруссии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]