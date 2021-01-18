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Карабахский конфликт 18.01.2021 20:50

Главы МИД РФ и Армении обсудили по телефону реализацию договоренностей саммита в Москве

Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на московском саммите 11 января, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Продолжено обсуждение хода реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., договоренностей, достигнутых на московском саммите 11 января 2021 г., в том числе в контексте решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Министры также затронули ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня, добавили на Смоленской площади.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, МИД, АРМЕНИЯ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]