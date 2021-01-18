Главы МИД РФ и Армении обсудили по телефону реализацию договоренностей саммита в Москве

Главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Ара Айвазян обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на московском саммите 11 января, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Продолжено обсуждение хода реализации заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., договоренностей, достигнутых на московском саммите 11 января 2021 г., в том числе в контексте решения гуманитарных вопросов и налаживания многосторонней кооперации в регионе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

Министры также затронули ряд актуальных тем двусторонней и международной повестки дня, добавили на Смоленской площади.