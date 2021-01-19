Казахстан предупреждает об ответных мерах на ограничение Россией ввоза томатов

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов призвал Россельхознадзор отменить введенные ограничения на ввоз казахстанских томатов и предупредил о возможности ответных мер.
"Если Москва не отменит своего решения, Казахстан готов вынести данный вопрос на обсуждение ближайшего Совета ЕЭК (29 января) и, если потребуется, инициировать его обсуждение на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы. В крайнем случае, Казахстан может пойти на введение ответных мер на российские товары", - написал Султанов на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что в декабре Россия ввела ограничения на ввоз казахстанских томатов и перца "под предлогом наличия в них "вируса коричневой морщинистости плодов".
"Мало того, что наши соседи "обнаружили" в казахстанской продукции несуществующий вирус, но Россия еще и нарушила нормативно-правовую базу Евразийского союза. Дело в том, что вирус не входит в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. А значит, фитосанитарный контроль в принципе не должен проводиться на его наличие. И уже тем более, Россельхознадзор был не вправе вводить какие-либо ограничения", - заметил министр.
По его словам, казахстанская сторона дважды поднимала этот вопрос на площадке Евразийской экономической комиссии и дважды направляла в ЕЭК официальные обращения.
"Но все же мы еще раз обращаемся к нашим коллегам по Евразийскому экономическому союзу: подобные нынешнему барьеры не должны иметь место во взаимной торговле. Единое экономическое пространство должно быть взаимовыгодно для всех игроков, а не становиться ареной "перетягивания канатов национальных интересов"", - отметил Султанов.
Он добавил, что Россельхознадзор отменил свой запрет на импорт продукции ТОО Greenhouse-Qaztomat из Павлодарской области. Теперь ожидаются аналогичные решения по компаниям двух других регионов.
Как сообщалось, в декабре Россия ввела ограничения на ввоз казахстанских томатов и перца под предлогом наличия в них "вируса коричневой морщинистости плодов". В свою очередь проверка Минсельхоза Казахстана не выявила вирус в томатах, запрещенных к ввозу в РФ.
Пиротехники России направлены в Азербайджан для разминирования в Агдаме
Баку, Кабул и Ашхабад подписали дорожную карту по развитию многостороннего сотрудничества
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана учреждены спецпредставительства президента
Американские ученые выяснили, почему врожденный иммунитет человека реагирует на SARS-CoV-2 слабее, чем на другие ОРВИ
Шушу предложили сделать культурной столицей тюркского мира в 2022 году
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Тегеран в ближайшие часы может объявить о введении санкций против Трампа - иранский журналист
В Молдавии почти 400 новых случаев COVID-19, скончалось 15 человек - Минздрав
Сирийская оппозиция планирует в этом году провести национальную конференцию
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Обсуждены перспективы сотрудничества между БСУ и РИКЦ в Баку
Началась регистрация абитуриентов в системе EDU.RS.GOV.RU
Caspian Energy выставил на продажу долевое участие в своих проектах
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы