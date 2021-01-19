Казахстан предупреждает об ответных мерах на ограничение Россией ввоза томатов

Министр торговли и интеграции Казахстана Бахыт Султанов призвал Россельхознадзор отменить введенные ограничения на ввоз казахстанских томатов и предупредил о возможности ответных мер.

"Если Москва не отменит своего решения, Казахстан готов вынести данный вопрос на обсуждение ближайшего Совета ЕЭК (29 января) и, если потребуется, инициировать его обсуждение на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы. В крайнем случае, Казахстан может пойти на введение ответных мер на российские товары", - написал Султанов на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в декабре Россия ввела ограничения на ввоз казахстанских томатов и перца "под предлогом наличия в них "вируса коричневой морщинистости плодов".

"Мало того, что наши соседи "обнаружили" в казахстанской продукции несуществующий вирус, но Россия еще и нарушила нормативно-правовую базу Евразийского союза. Дело в том, что вирус не входит в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. А значит, фитосанитарный контроль в принципе не должен проводиться на его наличие. И уже тем более, Россельхознадзор был не вправе вводить какие-либо ограничения", - заметил министр.

По его словам, казахстанская сторона дважды поднимала этот вопрос на площадке Евразийской экономической комиссии и дважды направляла в ЕЭК официальные обращения.

"Но все же мы еще раз обращаемся к нашим коллегам по Евразийскому экономическому союзу: подобные нынешнему барьеры не должны иметь место во взаимной торговле. Единое экономическое пространство должно быть взаимовыгодно для всех игроков, а не становиться ареной "перетягивания канатов национальных интересов"", - отметил Султанов.

Он добавил, что Россельхознадзор отменил свой запрет на импорт продукции ТОО Greenhouse-Qaztomat из Павлодарской области. Теперь ожидаются аналогичные решения по компаниям двух других регионов.

Как сообщалось, в декабре Россия ввела ограничения на ввоз казахстанских томатов и перца под предлогом наличия в них "вируса коричневой морщинистости плодов". В свою очередь проверка Минсельхоза Казахстана не выявила вирус в томатах, запрещенных к ввозу в РФ.