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Дальнее зарубежье 21.01.2021 21:45

Лавров обсудил с главами сирийской оппозиции процесс нормализации обстановки в республике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и представители руководства "Московской" и "Каирской" платформ сирийской оппозиции обсудили на встрече положение дел в республике и процесс налаживания межсирийского диалога, сообщает МИД РФ в четверг.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике комплексного политического урегулирования в Сирии на основе положений резолюции 2254 СБ ООН. Сирийские участники информировали о своих усилиях по налаживанию координации между патриотически настроенными силами сирийской оппозиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавровым была подтверждена "неизменная готовность России продолжить содействие продвижению инклюзивного конструктивного межсирийского диалога в целях скорейшей нормализации ситуации в Сирии".

Кроме того, как сообщает министерство, с представителями делегации встретился и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Были предметно обсуждены перспективы работы межсирийского Конституционного комитета, очередная сессия которого запланирована на 25-29 января 2021 года в Женеве, а также вопросы активизации других форматов инклюзивного межсирийского диалога с участием всех упомянутых в резолюции 2254 СБ ООН сторон процесса урегулирования кризиса в САР", - добавили в МИД РФ.

В составе сирийской делегации присутствовали Кадри Джамиль, Халед Аль-Махамид, Джамаль Сулейман и Муханнад Дликан.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]