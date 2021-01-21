Лавров обсудил с главами сирийской оппозиции процесс нормализации обстановки в республике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и представители руководства "Московской" и "Каирской" платформ сирийской оппозиции обсудили на встрече положение дел в республике и процесс налаживания межсирийского диалога, сообщает МИД РФ в четверг.

"В ходе беседы состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике комплексного политического урегулирования в Сирии на основе положений резолюции 2254 СБ ООН. Сирийские участники информировали о своих усилиях по налаживанию координации между патриотически настроенными силами сирийской оппозиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Лавровым была подтверждена "неизменная готовность России продолжить содействие продвижению инклюзивного конструктивного межсирийского диалога в целях скорейшей нормализации ситуации в Сирии".

Кроме того, как сообщает министерство, с представителями делегации встретился и спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов.

"Были предметно обсуждены перспективы работы межсирийского Конституционного комитета, очередная сессия которого запланирована на 25-29 января 2021 года в Женеве, а также вопросы активизации других форматов инклюзивного межсирийского диалога с участием всех упомянутых в резолюции 2254 СБ ООН сторон процесса урегулирования кризиса в САР", - добавили в МИД РФ.

В составе сирийской делегации присутствовали Кадри Джамиль, Халед Аль-Махамид, Джамаль Сулейман и Муханнад Дликан.